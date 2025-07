Coopération : vers une collaboration des fédérations de football du Tchad et de Russie

L’ambassadeur de Russie au Tchad Vladimir Sokolenko et le président de la Fédération tchadienne de football, Tahir Oloy Hassan ont eu un échange relatif au partenariat pour le développement du Football tchadien.

Le diplomate russe a reçu en audience, le président de la Fédération tchadienne de football et deux de ses vice-présidents ce jeudi 3 juillet 2025. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération entre la FTFA et la Fédération Russe de Football, ainsi que sur d’éventuels partenariats avec des acteurs publics et privés russes en faveur du développement du football au Tchad.

La FTFA a exprimé son souhait de renforcer les liens avec la Fédération Russe afin de bénéficier de son expertise en formation des entraîneurs, arbitres et encadreurs techniques ; développement des jeunes talents. Et aussi pour l’amélioration des infrastructures sportives de proximité ; l’accès à des programmes d’échanges, de stages et de compétitions.

L’ambassadeur russe a marqué la disponibilité de son pays à accompagner la fédération dans la mise en œuvre de projets structurants. Il invite la partie tchadienne à formaliser ses propositions et multiplier les rencontres pour approfondir cette coopération.