Le Tchad réceptionne officiellement le stade de Mandjafa

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, et l’Ambassadeur de la République populaire de Chine, WANG xining ont paraphé ce lundi 12 mai, l’accord de réception du stade de Mandjafa au Tchad.

Quelques jours avant son inauguration, à la fin de mois de mai 2025, le stade de Mandjafa, première infrastructure répondant aux normes FIFA a été réceptionné par le Tchad. D’une capacité de plus de 30 000 places, ce stade est le fruit de la coopération entre le Tchad et la République populaire de Chine. Il permettra aux Saos de disputer leurs matchs à domicile, sur place. Ce qui éviterait les tracasseries liées à la logistique et aux finances.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a souligné le rôle structurant de cette infrastructure dans le rayonnement du sport et de la jeunesse tchadienne. Il exprime sa profonde reconnaissance à l’égard de la République populaire de Chine pour son soutien constant au développement des projets majeurs au Tchad. Ce geste hautement significatif illustre la solidité des liens d’amitié entre les deux nations, fondés sur un partenariat sincère, respectueux et mutuellement bénéfique. « Le stade de Mandjafa s’inscrit ainsi dans la continuité d’une coopération bilatérale exemplaire, appelée à se renforcer dans les années à venir au service du progrès et du développement durable ».