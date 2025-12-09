Sécurité : l’AES dénonce la violation de son espace aérien par un avion nigérian

L’appareil avait à son bord deux membres d’équipage et neuf passagers tous militaires, renseigne le communiqué produite par la Confédération des Etats du Sahel (AES) à l’issue de l’incident.

Un aéronef appartenant identifié comme appartenant à l’armée de l’Air de la République fédérale du Nigéria, de type C130, a été contraint de se poser le 08 décembre 2025, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d’une situation d’urgence en vol ; alors qu’il évoluait dans l’espace aérien burkinabè. Ledit appareil n’avait pas une autorisation de survol du territoire burkinabé, dénonce Assimi Goita, président de transition au Mali et président de la Confédération des Etats du Sahel (AES) dans un communiqué.

Il condamne avec la plus grande fermeté, ce qu’il décrit comme violation de l’espace aérien et de la souveraineté de ses États membres de l’AES. « Face à cet acte inamical mené au mépris du droit international et des règles internationales d’aviation civile et/ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l’espace aérien confédéral, la souveraineté et l’intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des Populations de la Confédération AES ».

À cet égard, et sur instruction des Chefs d’Etat, les défenses aériennes et antiaériennes de l’espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la « Déclaration du Collège des Chefs d’Etat en date du 22 Décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l’espace confédéral ».