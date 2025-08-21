Tchad : un homme abattu devant le Palais présidentiel

Un usager a succombé aux tirs à bout portant des éléments de la garde présidentielle ce jeudi 21 août 2025. La scène se déroule devant le palais présidentiel.

Un individu vient d’être abattu devant le Palais de la Présidence à N’Djamena par des membres de la garde présidentielle. L’incident s’est déroulé aux environs de 12h00 (heure locale).

​Pour l’instant, les circonstances exactes de l’incident et l’identité de la victime ne sont pas encore connues.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





D’après la version recueillie par l’ONAMA, les témoins sur place, l’individu aurait tenté de s’approcher du palais, malgré les alertes, ce qui a déclenché une réaction immédiate de la garde.

Les autorités n’ont pas encore publié de déclaration officielle.