Tchad : un terrible accident de la route fait 14 morts et de nombres blessés

Au moins quatorze personnes ont péri ce mardi 8 décembre à Téleou, entre Baktchoro-Gang. Les blessés les plus graves ont été conduits d’urgence à l’hôpital de Kélo.

La route fait de nouveau des morts. Ce matin des passagers se rendant au marché de Gang sont mort dans accident impliquant deux camions. A l’origine de la tragédie, un gros porteur et un camion transportant des commerçants de Kélo vers le marché de Gang entre en collision. Les victimes revenaient des marchés hebdomadaires de Kélo vers le marché de Gang. Les dégâts signalés par les riverains fait état de 14 morts, de nombreux blessés et des dommages matériels.

Le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, Ali_Mahamat_Sebey, alerté a mis a ordonné la mise à disposition des ambulances pour l’évacuation des blessés. Il était sur le site du sinistre et a donné d’autres instructions afin de sauver les vies des victimes encore dans des états critiques.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les usagers de la Tandjilé-Ouest espèrent déplorent le drame et espère l’intervention urgente après l’accident permettra de récupérer les blessés.