Aviation : Royal Airways lance la ligne N’Djaména-Douala

La compagnie aérienne tchadienne, Royal Airways a lancé ce 24 novembre 2025, le vol inaugural N’Djaména–Douala.

Des membres du gouvernement tchadien, de responsables de l’ADAC, des représentants du secteur aérien et d’autres partenaires, étaient présents ce jour à l’aéroport de N’Djaména, au moment du décollage de l’appareil de Royal Airways pour Douala. La ministre en charge de l’aviation, Fatima Goukouni Weddeye a salué l’ouverture de cette ligne comme une « victoire nationale », témoignant de la volonté ferme du Tchad de repositionner son pavillon national dans l’espace aérien régional et international.

Pour le ministère, cette inauguration de la ligne N’Djaména–Douala représente un levier stratégique pour le développement économique, la promotion du tourisme, l’accroissement des échanges commerciaux et la création d’opportunités d’emploi. Elle contribue également à renforcer la compétitivité du Tchad dans l’espace CEMAC en offrant une alternative supplémentaire de mobilité aux opérateurs économiques, aux investisseurs et aux voyageurs.

Enfin, la ministre a salué la coopération exemplaire avec les autorités camerounaises et a adressé ses félicitations à Royal Airways pour la qualité de son engagement et de sa vision. Elle a réaffirmé la détermination de son département à poursuivre les réformes engagées et à créer les conditions d’un environnement aéronautique moderne, attractif et sécurisé, propice à l’essor durable du transport aérien au Tchad.