Toute l’info en continu
EN CE MOMENT
Tchad : un accord tripartite pour l’audit du Data center signé
Tchad : le chef de l’Etat tient un discours ferme face aux dérives religieuses
Diplomatie : la nouvelle ambassadrice d’Italie au Tchad se présente
Agé de 93 ans en 2026, Antoine Bangui Rombaye, figure majeure sur le plan littéraire et politique s’est éteint ce mercredi 28 janvier à Paris, des suites de maladie. La posture politique de, Antoine Bangui Rombaye a motivé l’ancien président tchadien, François Tombalbaye a lui confié le ministère des Affaire…
En Mauritanie, le maire de N’Djamena plaide pour le rôle stratégique des communes dans la gestion des crises
Le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, par ailleurs président de l’Association nationale des communes du Tchad (ANCT), participe à Nouakchott à…
PARTENAIRE
From Cache
ECO-BUSINESS
L'actualité Economique et business
Les clés de ces engins ont été remises le 27 janvier 2026 par…
L’instance faitière du football africain a produit un communiqué ce 19 janvier 2025 pour…
Dans la dynamique de mise en œuvre du plan d’action validé lors de l’Assemblée…
Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des…
Du 7 au 9 janvier 2026, des acteurs de la Fédération Tchadienne de Football…
INTERNATIONAL
L'actualité Internationale
La République centrafricaine (RCA) s’achemine vers une étape politique déterminante avec la tenue…
Depuis quelques jours, des informations faisant état de la suspension du Cameroun de…
L’appareil avait à son bord deux membres d'équipage et neuf passagers tous militaires,…
Après la prestation de serment, le président Paul Biya a prononcé un discours…
SOCIETE
l'actualité société
En Mauritanie, le maire de N’Djamena plaide pour le rôle stratégique des communes dans la gestion des crises
Le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, par ailleurs président de l’Association nationale des communes du Tchad (ANCT), participe à Nouakchott à la Conférence internationale « Construire la paix par la diplomatie des villes ». Au cœur des échanges figurent notamment, le partage des enseignements issus des ateliers menés avec les trois groupements de villes et faîtières du Bénin, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie,…
Le 2 janvier 2026, 303 retournés volontaires tchadiens arrivés par vol spécial de…
L'opération s'étalera du 5 au 14 février 2026, révèle L'Office National des Examens…
L’Office nationale des examens et concours (ONECS) a produit un communiqué ce 2…
Cette session de formation axée sur l’architecture et le fonctionnement du système SYDONIA…
CULTURE
L'actualité culturelle
Le président tchadien s’est exprimé ce 10 décembre 2025, à l’issue de l’inscription du Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez les communautés Massa du Tchad et du Cameroun au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. « C'est avec une grande fierté que je salue l'inscription officielle du GURUNA : la pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez les Massa, sur la liste…
Le Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez…
Le ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat a effectuée…
Dans le cadre de sa tournée nationale, le ministre du Développement touristique, de…
SANTE
L'actualité Sanitaire
Un atelier national d’analyse et de validation de la qualité des données de…
A l’initiative de la direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée (DANA),…
A l’issue d’une concertation avec les équipes de les équipes de la CNAS,…
Dans un contexte régional et international particulièrement sensible, le président tchadien Mahamat Idriss…
Un grand jour pour toute la République centrafricaine (RCA), le 28 décembre, est…
Depuis quelques jours, plusieurs sites d’information, dont ‘’Jeune Afrique’’, relaient des informations selon…