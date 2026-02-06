Toute l’info en continu






(DR)
© (DR)

Tchad : l’écrivain et homme politique Antoine Bangui Rombaye casse sa plume

28 janvier 2026 Publié à 11h02

Agé de 93 ans en 2026, Antoine Bangui Rombaye, figure majeure sur le plan littéraire et politique s’est éteint ce mercredi 28 janvier à Paris, des suites de maladie. La posture politique de, Antoine Bangui Rombaye a motivé l’ancien président tchadien, François Tombalbaye a lui confié le ministère des Affaire…

(PRC-Tchad)
© (PRC-Tchad)
Actualité, Politique

Tchad : le chef de l’Etat tient un discours ferme face aux dérives religieuses

6 février 2026 Publié à 09h57

Face aux oulémas et aux représentants du Conseil National des Affaires Islamiques, le président de la République pose un ultimatum clair, la religion doit être…

(DR)
© (DR)
Actualité, Politique

Diplomatie : la nouvelle ambassadrice d’Italie au Tchad se présente

5 février 2026 Publié à 13h59

Avec résidence à Yaoundé au Cameroun, Natalia Sanginiti, ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Italie au Tchad a présenté des copies figurées de ses lettres de créance…

(DR)
© (DR)
Société

En Mauritanie, le maire de N’Djamena plaide pour le rôle stratégique des communes dans la gestion des crises

5 février 2026 Publié à 10h09

Le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, par ailleurs président de l’Association nationale des communes du Tchad (ANCT), participe à Nouakchott à…

(DR)
© (DR)
Eco et Business

Le Tchad plaide pour l’investissement dans le capital humain et leadership

4 février 2026 Publié à 13h55

En marge de la deuxième journée du Sommet mondial des gouvernements 2026, qui se tient à Dubaï, le Premier ministre, Allah Maye Halina, a livré…

(DR)
© (DR)
Actualité, Politique

Tchad : Les membres du Cadre Permanent de Dialogue Politique installés

4 février 2026 Publié à 11h58

Les membres du Cadre Permanent de Dialogue Politique (CPDP) ont été installés ce 04 février 2026, par le président de la République, Mahamat Idriss Deby…

(DR)
© (DR)
Non classé

Tchad : démantèlement de bornes fontaines frauduleuses dans la ville de Pala

4 février 2026 Publié à 10h28

Une opération de terrain menée le 3 février 2026 a permis de démanteler des bornes fontaines installées de manière frauduleuse dans certains quartiers de la…

(DR)
© (DR)
Politique , Sécurité

Tchad : le ministre des armées conduit une mission sécuritaire dans le Ouaddaï

4 février 2026 Publié à 08h15

A la tête d’une délégation, le général Issakha Malloua Djamous, a conduit le mardi 3 février 2026 une mission sécuritaire dans la Sous-préfecture de Molou,…

(DR)
© (DR)
Société

Tchad : retour au bercail de 303 tchadiens de Libye

3 février 2026 Publié à 14h22

Le 2 janvier 2026, 303 retournés volontaires tchadiens arrivés par vol spécial de la Libye ont été accueillis par les responsables du ministère de l’Action…

(DR)
© (DR)
Institutions, Politique

Tchad : L’AILC reçoit la mission d’évaluation du Conseil Consultatif de l’UA

3 février 2026 Publié à 11h10

L’entrevue de ce 3 février 2026 entre les deux parties s’inscrit dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention de…

(DR)
© (DR)
Education, Société

Tchad : baccalauréat 2026, le calendrier de l’enrôlement biométrique dévoilé à N’Djaména

3 février 2026 Publié à 07h55

L'opération s'étalera du 5 au 14 février 2026, révèle L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS). Les chiffres présentent de dizaines de milliers…



(PRC-Tchad)
© (PRC-Tchad)
Tchad : le chef de l’Etat tient un discours ferme face aux dérives religieuses
6 février 2026 Publié à 09h57

Face aux oulémas et aux représentants du Conseil National des Affaires Islamiques, le président…

(DR)
© (DR)
Diplomatie : la nouvelle ambassadrice d’Italie au Tchad se présente
5 février 2026 Publié à 13h59

Avec résidence à Yaoundé au Cameroun, Natalia Sanginiti, ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Italie au…

(DR)
© (DR)
Tchad : Les membres du Cadre Permanent de Dialogue Politique installés
4 février 2026 Publié à 11h58

Les membres du Cadre Permanent de Dialogue Politique (CPDP) ont été installés ce 04…

(DR)
© (DR)
Tchad : le ministre des armées conduit une mission sécuritaire dans le Ouaddaï
4 février 2026 Publié à 08h15

A la tête d’une délégation, le général Issakha Malloua Djamous, a conduit le mardi…



(Adetic)
© (Adetic)
Tchad : un accord tripartite pour l’audit du Data center signé
6 février 2026 Publié à 13h07

Ce jeudi 5 février 2026, à N’Djaména, un accord tripartite portant sur l’audit…

(DR)
© (DR)
Le Tchad plaide pour l’investissement dans le capital humain et leadership
4 février 2026 Publié à 13h55

En marge de la deuxième journée du Sommet mondial des gouvernements 2026, qui…

(DR)
© (DR)
Tchad : le Conseil provincial du Lac tient sa session budgétaire
28 janvier 2026 Publié à 08h45

La première session budgétaire du Conseil provincial du Lac pour l’exercice 2026, s’est…

(DR)
© (DR)
Tchad : 8 véhicules remis à la direction générale des impôts
28 janvier 2026 Publié à 07h52

Les clés de ces engins ont été remises le 27 janvier 2026 par…



(DR)
© (DR)
La CAF condamne les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025
19 janvier 2026 Publié à 14h03

L’instance faitière du football africain a produit un communiqué ce 19 janvier 2025 pour…

(DR)
© (DR)
Tchad : le Comité olympique et sportif met en œuvre son plan d’action 2025–2029
19 janvier 2026 Publié à 11h36

Dans la dynamique de mise en œuvre du plan d’action validé lors de l’Assemblée…

FTFA
© FTFA
Tour préliminaire CAN 2027 : le Tchad affronte le Burundi en Aller-Retour
13 janvier 2026 Publié à 15h02

Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des…

(DR)
© (DR)
Tchad : la Fédération de football renforce sa gouvernance financière
12 janvier 2026 Publié à 15h02

Du 7 au 9 janvier 2026, des acteurs de la Fédération Tchadienne de Football…



Ibrahim Shérif Senth
© Ibrahim Shérif Senth
La mobilisation des partenaires occidentaux pour des élections crédibles en RCA
24 décembre 2025 Publié à 15h54

La République centrafricaine (RCA) s’achemine vers une étape politique déterminante avec la tenue…

Le Cameroun régularise ses cotisations à l’Union africaine
17 décembre 2025 Publié à 12h59

Depuis quelques jours, des informations faisant état de la suspension du Cameroun de…

Sécurité : l’AES dénonce la violation de son espace aérien par un avion nigérian
9 décembre 2025 Publié à 11h59

L’appareil avait à son bord deux membres d'équipage et neuf passagers tous militaires,…

Cameroun : Paul Biya annonce les premières actions de son nouveau mandat
6 novembre 2025 Publié à 14h14

Après la prestation de serment, le président Paul Biya a prononcé un discours…



(DR)
© (DR)

En Mauritanie, le maire de N’Djamena plaide pour le rôle stratégique des communes dans la gestion des crises

JDC
5 février 2026

Le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, par ailleurs président de l’Association nationale des communes du Tchad (ANCT), participe à Nouakchott à la Conférence internationale « Construire la paix par la diplomatie des villes ». Au cœur des échanges figurent notamment, le partage des enseignements issus des ateliers menés avec les trois groupements de villes et faîtières du Bénin, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie,…

(DR)
© (DR)
Tchad : retour au bercail de 303 tchadiens de Libye
3 février 2026 Publié à 14h22

Le 2 janvier 2026, 303 retournés volontaires tchadiens arrivés par vol spécial de…

(DR)
© (DR)
Tchad : baccalauréat 2026, le calendrier de l’enrôlement biométrique dévoilé à N’Djaména
3 février 2026 Publié à 07h55

L'opération s'étalera du 5 au 14 février 2026, révèle L'Office National des Examens…

(DR)
© (DR)
Tchad : Baccalauréat 2026, l’ONECS lance les inscriptions
2 février 2026 Publié à 12h46

L’Office nationale des examens et concours (ONECS) a produit un communiqué ce 2…

(DR)
© (DR)
Tchad : 20 cadres des douanes outillés sur la digitalisation des procédures par l’U.E
2 février 2026 Publié à 11h38

Cette session de formation axée sur l’architecture et le fonctionnement du système SYDONIA…



(DR)
© (DR)

Tchad : Mahamat Idriss Deby fait de la valorisation du Guruna une priorité national

JDC
10 décembre 2025

Le président tchadien s’est exprimé ce 10 décembre 2025, à l’issue de l’inscription du Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez les communautés Massa du Tchad et du Cameroun au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. « C'est avec une grande fierté que je salue l'inscription officielle du GURUNA : la pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez les Massa, sur la liste…

Première inscription du Tchad au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO avec le Guruna
10 décembre 2025 Publié à 11h00

Le Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez…

Tchad : les dates de la 7ème édition du Festival Dary connues
6 novembre 2025 Publié à 13h21

Le ministre en charge de la culture, Abakar Rozzi Teguil a fait une…

Tchad : le ministre Abakar Rozzi Téguil dresse le bilan de sa tournée dans huit provinces
15 octobre 2025 Publié à 11h57

Le ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat a effectuée…

Tchad : Abakar Rozzi Teguil visite trois sites classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO
2 octobre 2025 Publié à 12h30

Dans le cadre de sa tournée nationale, le ministre du Développement touristique, de…

(DR)
© (DR)
Tchad : vers la création 36 nouveaux districts sanitaires pour faire face au paludisme
27 janvier 2026 Publié à 10h49

Un atelier national d’analyse et de validation de la qualité des données de…

(DR)
© (DR)
Tchad : formation à N’Djaména sur la lutte contre la malnutrition
26 janvier 2026 Publié à 13h36

A l’initiative de la direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée (DANA),…

(DR)
© (DR)
Tchad : le ministre de la santé instaure des réunions hebdomadaires pour évaluer la couverture santé universelle
23 janvier 2026 Publié à 10h56

A l’issue d’une concertation avec les équipes de les équipes de la CNAS,…

(DR)
© (DR)
Le Tchad se prépare à mettre en avant ses avancées en médecine numérique et santé reproductive
22 janvier 2026 Publié à 09h11

En prélude à sa participation du pays à la 59eme session de la…



(PR-Tchad)
© (PR-Tchad)
Rétablissement des relations avec Paris : Déby met-il en danger les liens du Tchad avec l’AES ?
30 janvier 2026 Publié à 07h40

Dans un contexte régional et international particulièrement sensible, le président tchadien Mahamat Idriss…

Les PLumes de RCA
© Les PLumes de RCA
Présidentielle 2025 en Centrafrique : Anicet-Georges Dologuélé, surnommé Monsieur 10% après une publication controversée du journal AllAfrica,
25 décembre 2025 Publié à 17h50

Un grand jour pour toute la République centrafricaine (RCA), le 28 décembre, est…

Image par défaut
Tchad : les rumeurs d’une grâce présidentielle controversée à l’épreuve des équilibres politiques et sécuritaires
17 décembre 2025 Publié à 14h49

Depuis quelques jours, plusieurs sites d’information, dont ‘’Jeune Afrique’’, relaient des informations selon…

Image par défaut
Crise au Bénin : la France au cœur d’une tentative de coup d’État et d’un affrontement pour l’influence au Sahel
16 décembre 2025 Publié à 08h25

La tentative de coup d’État survenue au Bénin le 7 décembre 2025 a…

