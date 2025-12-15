Tchad : le prix de recharge du gaz butane reste inchangé (ARSAT)

L’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT) a produit un communiqué le 15 décembre pour dénoncer la hausse illégale des prix de recharge du gaz butane.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’ARSAT, dans sa communication, apporte des clarifications liées aux confusions relatives à la levée des subventions sur les kits de gaz butane. Elle fait savoir que : « la levée de la subvention concerne exclusivement les kits de gaz butane (bouteille et accessoires) » et n’affecte en aucun cas : « le prix de la recharge du gaz butane » sur l’ensemble du territoire national, partout où existe un centre d’enfûtage de gaz.

Les prix de recharge du gaz butane demeurent inchangés, conformément à la structure des prix en vigueur, et sont fixés comme suit,

Bouteille de 3 kg: 1 000 F CFA Bouteille de 6 kg: 2 000 F CFA

Bouteille de 12,5 kg : 6 000 F CFA

Toute augmentation du prix de la recharge du gaz butane constitue une violation de la réglementation en vigueur et expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes, met en garde l’autorité.

Par conséquent, l’ARSAT invite la population à rester vigilante et à signaler toute hausse abusive ou non autorisée des prix de recharge du gaz butane auprès des services compétents. À cet effet, les consommateurs sont encouragés à contacter la ligne verte de l’ARSAT (3030) pour toute information, plainte ou dénonciation relative au non-respect des prix réglementés.