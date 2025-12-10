Culture



Tchad : Mahamat Idriss Deby fait de la valorisation du Guruna une priorité national

Le président tchadien s’est exprimé ce 10 décembre 2025, à l’issue de l’inscription du Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles…

Publié par journaldutchad.com
le: 10 décembre 2025
(DR)
Le président tchadien s’est exprimé ce 10 décembre 2025, à l’issue de l’inscription du Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez les communautés Massa du Tchad et du Cameroun au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

« C’est avec une grande fierté que je salue l’inscription officielle du GURUNA : la pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez les Massa, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, en marge de sa 20ᵉ session.

Cette reconnaissance majeure confirme la place du Tchad comme berceau de cultures authentiques ancestrales.

Le GURUNA, tradition millénaire qui unit le Tchad et le Cameroun, est la preuve vivante de l’union des peuples africains dans la diversité, au-delà des frontières géographiques.

Je félicite le Département en charge de la Culture et tous les partenaires techniques, notamment l’UNESCO, pour leurs efforts inlassables qui ont permis cette consécration.

La valorisation de notre patrimoine culturel est une priorité pour la promotion de notre identité nationale et l’affirmation de notre diversité culturelle.» Mahamat Idriss Deby Itno.

