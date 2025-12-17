Le Cameroun régularise ses cotisations à l’Union africaine

Depuis quelques jours, des informations faisant état de la suspension du Cameroun de l’Union africaine meublent les débats et sont abondamment relayées sur les réseaux sociaux.

Pour éviter que l’image de marque du pays ne soit entachée sur la scène internationale, le ministère camerounais des Finances apporte des clarifications. Dans une correspondance adressée au ministère des relations extérieures, le ministre des Finances présente les détails clés vise à assurer une communication diplomatique cohérente et maîtrisée.

Peut-on lire entre les lignes du document signé par, Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances que le Cameroun a effectivement eu un retard de paiement des contributions statutaires d’environ 2,8 millions de dollars (1,6 milliard de FCFA.) Une situation qui exposait temporairement le pays à des sanctions dites préventives, lesquelles ne constituent ni une : « suspension effective ni une exclusion » précise le ministère.

Le ministère des Finances rassure que le Trésor public a émis deux ordres de transfert totalisant 1,052 milliard de FCFA (environ 1,85 million de dollars). Ces paiements ont permis la levée immédiate des sanctions préventives évoquées dans la correspondance du 13 octobre 2025. Une autre correspondance de l’Union africaine précise que le solde restant dû est désormais de 955 639,91 dollars (544 millions de FCFA), sans mention d’aucune sanction rattachée à ce montant, insiste-t-il.

Le ministère des Finances dément les informations relayées sur les réseaux sociaux en précisant qu’elles sont inexactes, infondées et de nature à porter atteinte à l’image et à la crédibilité de l’État.