Première inscription du Tchad au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO avec le Guruna

Le Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez les communautés Massa du Tchad et du Cameroun a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette reconnaissance internationale est historique cas elle permet au Tchad d’obtenir sa première inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Cette consécration a été faite ce 10 décembre 2025 à la 20ᵉ session de l’UNESCO, tenue en Inde. Cette réussite, se réjouit le ministère du Développement touristique, est le fruit d’une candidature commune avec le Cameroun, illustrant une coopération culturelle fraternelle et visionnaire. Avec un coeur rempli de joie nous célébrons.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le Guruna est à la fois, une tradition millénaire qui unit le Tchad et le Cameroun autour des valeurs des Massa ; un savoir-faire pastoral qui forme à la vie, à la responsabilité et à l’harmonie avec la nature. Le ministère du Développement touristique, annonce dès janvier 2026, avec le financement conjoint de l’UNESCO et de l’État tchadien, le lancement de la suite de l’inventaire national exhaustif couvrant les 23 provinces et reflétant la vitalité des 237 langues locales. « Aucune communauté ne sera laissée en marge de cette dynamique de préservation et de valorisation de notre patrimoine. Nos sincères remerciements s’adressent particulièrement.»