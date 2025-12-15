Diplomatie : fin de mission de l’ambassadeur de l’Union européenne au Tchad

L’ambassadeur de l’Union européenne au Tchad, Przemyslaw Bobak est arrivé en fin de mission après un séjour de quinze mois en terre tchadienne.

Il a été reçu ce lundi 15 décembre, par le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno pour faire ses adieux au chef de l’État. La présidence fait savoir qu’il a saisi, l’opportunité pour dresser le bilan de différents projets pilotés par son institution au Tchad. « Le Tchad et l’Union Européenne entretiennent de bonnes relations, vieille aujourd’hui, de soixante ans. »

Le Chef de l’État a félicité le diplomate européen pour la qualité du travail abattu durant son séjour avant de lui souhaiter plein succès dans la poursuite de sa carrière diplomatique. Très ému, Przemyslaw Bobak dit garder de bons souvenirs de son séjour au Tchad, pays dont il laisse de nombreux amis.

De nationalité polonaise, Przemyslaw Bobak, a commencé sa carrière principalement dans les représentations diplomatiques de la Pologne en France et au Royaume-Uni avant d’être affecté dans plusieurs pays du Moyen-Orient et en Afrique. Il a tour à tour servi au Kenya, au Burundi, à Madagascar, au Rwanda, en Ouganda, en Ethiopie et enfin au Tchad.