Le Tchad, pilier régional de stabilité : une puissance militaire, diplomatique et stratégique au service de la paix en Afrique centrale et au Sahel

Dans un contexte géopolitique marqué par la montée des défis sécuritaires en Afrique centrale et dans le Sahel, le Tchad, sous la direction du président Mahamat Idriss Déby, s’impose comme l’une des forces stabilisatrices les plus influentes du continent. Grâce à une armée aguerrie, une diplomatie proactive et des alliances stratégiques bien ancrées, N’Djamena est devenue un centre de gravité incontournable pour la paix, la médiation et la coopération militaire régionale.

Un partenariat stratégique renforcé avec la République centrafricaine

Le rôle du Tchad dans la promotion de la paix s’affirme de manière particulièrement forte dans sa relation avec la République centrafricaine. Récemment, lors d’un discours prononcé récemment devant l’Assemblée nationale à Bangui, en présence de hautes personnalités civiles, militaires et diplomatiques, le président centrafricain, le professeur Faustin Touadéra, a mis en lumière les avancées sécuritaires majeures obtenues durant son mandat grâce au partenariat stratégique avec le Tchad. Il a notamment salué la création d’une force conjointe destinée à sécuriser la frontière, initiative qui a réduit significativement les tensions transfrontalières tout en rétablissant la fluidité des échanges et la stabilité des zones autrefois en proie à l’insécurité. Selon lui, cette force mixte est devenue l’un des atouts majeurs de la sécurité nationale centrafricaine, démontrant le rôle déterminant du Tchad dans la pacification des régions frontalières.

Une diplomatie régionale proactive et orientée vers des solutions durables

Au-delà de cette coopération bilatérale exemplaire, le Tchad a consolidé sa position de médiateur régional incontournable, notamment dans la crise centrafricaine. En 2025, sous l’impulsion de N’Djamena, plusieurs groupes armés, dont l’UPC et les 3R, ont signé un accord de paix prévoyant un cessez-le-feu immédiat, l’intégration des combattants au sein du programme DDR et la dissolution officielle de leurs structures armées quelques mois plus tard. De même, un accord avec le MPC a renforcé la dynamique de réconciliation. En facilitant la libération de certains leaders rebelles, le Tchad a instauré un climat de confiance essentiel pour la poursuite des négociations. La Commission de l’Union africaine n’a pas manqué de saluer ces efforts, y voyant une illustration vivante du principe fondamental de « solutions africaines aux problèmes africains ».

Un acteur clé dans la gestion des crises soudanaises

L’engagement tchadien dans la résolution des crises dépasse cependant les frontières de la République centrafricaine. La crise soudanaise, dont les répercussions sécuritaires et humanitaires touchent directement la région, a également mobilisé le leadership du président Déby. En octobre 2025, une réunion quadripartite réunissant les États-Unis, l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s’est tenue à Rome sous son égide, témoignant de l’importance accordée au rôle du Tchad dans la stabilisation du Soudan. N’Djamena y a plaidé pour un dialogue inclusif entre les acteurs soudanais, tout en rappelant la charge humanitaire considérable supportée par le pays, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés fuyant le conflit.

Une coopération sécuritaire renforcée avec l’Alliance des États du Sahel

L’influence tchadienne s’étend également à la sphère sahélienne, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation des zones sensibles telles que le Mali. La réunion stratégique des ambassadeurs de l’Alliance des États du Sahel (AES), tenue à N’Djamena en novembre 2025, a permis de renforcer la coordination militaire, le partage de renseignements et l’adaptation des stratégies opérationnelles. L’armée tchadienne, réputée pour son expérience et sa capacité à intervenir rapidement, constitue un pilier essentiel de cette architecture sécuritaire régionale, garantissant une réaction efficace face aux menaces transfrontalières et contribuant à la stabilité de la région.

Le président Mahamat Idriss Déby a mis l’accent sur l’importance de la souveraineté partagée, notamment après la fin de la coopération militaire avec la France, affirmant l’indépendance du Tchad et sa volonté d’agir en coordination directe avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Par conséquent, des discussions sont en cours pour la création d’un centre de coordination AES à N’Djamena, chargé de la sécurité aux frontières communes, de l’échange de données opérationnelles et de la réaction rapide face aux crises.

Sur le plan diplomatique et économique, la coopération avec l’AES a été renforcée par plusieurs initiatives récentes. En septembre 2025, une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et du Maroc a examiné l’initiative marocaine visant à créer un groupe de travail facilitant l’accès des pays sahéliens à l’océan Atlantique, soutenant l’indépendance économique de la région. Lors du sommet de l’Union africaine en février 2025, le président tchadien a appelé à un « dialogue solidaire » avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qualifiant ces pays de « frères », et a entrepris des visites officielles au Burkina Faso et au Niger pour discuter de projets conjoints dans les domaines de la sécurité, du transport et de l’énergie, notamment la construction d’un oléoduc et le développement d’une ligne transsaharienne.

Conclusion : Un leadership consolidé au service de la paix durable

À travers son engagement diplomatique, militaire et humanitaire, le Tchad confirme ainsi son rôle de moteur de paix et de stabilité en Afrique centrale et dans le Sahel. Sa capacité à prévenir les conflits, à accompagner les processus de paix chez ses voisins, à renforcer la coopération sécuritaire régionale et à maintenir une présence déterminante dans la lutte contre l’insécurité fait de lui un modèle de gouvernance sécuritaire et de diplomatie africaine. Par son leadership, l’efficacité de son armée et la cohérence de sa vision régionale, le Tchad s’affirme aujourd’hui comme un pilier incontournable pour la paix durable sur l’ensemble du continent.