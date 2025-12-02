Tchad : une mission du Fonds Mondial à N’Djaména

En mission au Tchad, une délégation du Fonds Mondial en mission au Tchad a été reçue en audience ce 2 décembre par le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim.

La cheffe de mission Houssey Diallo, gestionnaire du portefeuille principal de l’Afrique de l’ouest et du centre explique que leur séjour vise à travailler avec les services techniques et institutions concernées pour cerner les priorités de 2026 et d’identifier les défis afin de mieux réussir les projets planifiés tout en tirant les leçons des activités antérieures. Elle reconnait l’engagement du ministre de la santé publique et de la prévention et l’abnégation des équipes pour le travail accompli.

Le ministre tchadien de la santé, souligne dans son allocution que, que le contexte international est marqué par une rareté des ressources et il est urgent de prioriser les actions pour atteindre les objectifs escomptés. Abdelmadjid Abderahim met l’accent sur les dispositions prises par le fonds mondial et insisté sur le suivi régulier des recommandations. Il exhorte les responsables des programmes bénéficiaires du soutien du fonds mondial à renforcer la méthodologie et la dynamique dans le but de mettre en œuvre les activités.

Aux techniciens, le patron de la santé demande de s’adapter au contexte économique mondial et de pérenniser les acquis pour poursuivre la marche entamée en matière de lutte contre les maladies et la modernisation du système de santé.