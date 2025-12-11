Le Tchad obtient plus de 15,97 milliards de FCFA pour moderniser le réseau électrique et soutenir l’agriculture

Le ministre d’État, ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, et le représentant de la Banque Africaine de Développement, Francis Sam Yaya Dogo, ont signé ce jeudi deux accords de financement destinés à renforcer l’énergie et la résilience climatique au Tchad.

Le premier, d’un montant de 28,5 millions USD, porte sur la deuxième phase du PASET2 : hybridation de la centrale de Moundou, renforcement du réseau électrique de N’Djamena et acquisition de 100 000 compteurs intelligents.

Le second accord, évalué à 2,7 millions d’unités de compte, soutient le projet RECAPA / PADIR-CVA pour améliorer la productivité agricole, développer l’irrigation et renforcer la résilience des producteurs du Mayo-Kebbi Est.

Ces financements permettront de moderniser les infrastructures énergétiques, d’améliorer l’accès à l’électricité et de soutenir des milliers de ménages vulnérables. Une avancée majeure dans le partenariat Tchad–BAD au service du développement durable.