Tchad-France : signature d’un nouvel accord de coopération sanitaire entre les deux pays

Le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim a signé ce mercredi avec l’ambassadeur de France au Tchad, un accord de renouvèlement du dispositif d’assistance technique existant depuis 2019.

S’en est suivie la remise par l’ambassadeur au ministre, de la copie du projet de coopération financé par la France à hauteur de 4,6 milliards de francs CFA pour une durée de quatre ans.

Cet investissement vise à renforcer les compétences et l’organisation du personnel de santé et à contribuer à la modernisation et à la formation des écoles de santé.

S’agissant du renouvellement du dispositif d’assistance technique mis en œuvre par Expertise France, permet d’accompagner le ministère de la santé publique et de la prévention dans la gestion des subvenions du Fonds mondial et l’alliance du vaccin, pour mettre en œuvre les programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Quatre assistants techniques sont insérés à cet effet, au sein de l’Unité de Gestion des projets, UGP.

L’ambassadeur de France au Tchad, Eric Gerard, a indiqué que les réformes engagées par le ministère de la santé publique et de la prévention, sont essentielles et son pays est disposé à soutenir ces efforts, notamment ceux axés sur le renforcement des ressources humaines, indispensables pour redynamiser le système de santé.

Cet appui important a dit le diplomate, consiste aussi à renforcer l’autonomie du ministère dans la mise en œuvre de ses actions relatives à l’amélioration de la qualité des soins de santé primaire.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim, a adressé ses reconnaissances à la France pour ses appuis multiples au système de santé. Il a tenu à faire remarquer que les ressources humaines sont le soubassement du système de santé.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a souligné que les plus hautes autorités du pays, sous le leadership du Président, Marechal Mahamat Idriss Deby Itno accordent toute l’attention au système de santé pour le rendre résilient, performant et capable de repondre aux sollicitations des populations dans l’equité et l’égalité.

Le ministre a remercié les techniciens de deux parties et invité chacun au dévouement pour le succès des activités planifiées et mentionné l’importance du transfert des compétences aux cadres nationaux pour pérenniser les acquis.

Ministère de la santé