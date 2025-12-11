EN CE MOMENT


Tchad : le parc national de Manda a son tout premier opérateur

Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous et le directeur général de l'ONG…

Publié par journaldutchad.com
le: 11 décembre 2025
(DR)

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous et le directeur général de l’ONG Noé, Augustin Vatelot ont paraphé, le10 décembre, une Convention de partenariat.

Cette Convention concerne la gestion du parc national de Manda dans la province du Moyen-Chari. L’ONG Noé devient ainsi le premier opérateur de ce parc créé en 1965.

L’ONG Noé a désormais pour missions de protéger, conserver et de rendre attractif le parc de Manda.

La signature de cette Convention de partenariat vient témoigner une fois de plus la volonté du gouvernement à ne ménager aucun effort pour la protection et la conservation de la biodiversité au Tchad.

Source : ministère de l’Environnement

 

