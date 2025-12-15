SportFootball , Sport



Sport : le champion du Tchad AS PSI gagne son premier match de championnat

Après trois années d'absence, le championnat national a été relancé le 13 décembre 2025. AS PSI s'est imposé 2-1 contre…

Publié par Pierre Tahingam
le: 15 décembre 2025
Après trois années d’absence, le championnat national a été relancé le 13 décembre 2025. AS PSI s’est imposé 2-1 contre AS Santé d’Abéché stade de paris-Congo.

‎Cette fois le championnat national est organisé sous une forme intégrale. Contrairement aux éditions précédentes où il se concentrait uniquement à N’Djaména, l’édition 2026 se joue avec un système de rotation.  Les équipes disputeront leurs matchs en aller-retour, à domicile comme à l’extérieur.

‎Le match d’ouverture a opposé le champion en titre As PSI à As Santé d’Abéché. Livrant ses impressions à la presse, le Président de la Fédération Tchadienne de Football Association, Tahir Oloy Hassan, a lancé un appel au gouvernement afin de soutenir la FTFA, dans sa politique visant la promotion et le développement du football tchadien.

Pour le vainqueur, AS PSI, cette première victoire est un succès important pour lancer la saison.

