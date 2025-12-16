EN CE MOMENT


Tchad : examen des travaux de la tranche de fibre optique du tronçon Doba–Iriba

Publié par Pierre Tahingam
le: 16 décembre 2025
Le ministre des Télécommunications, Dr Boukar Michel, a présidé, ce mardi 16 décembre 2025, une réunion de travail élargie avec les représentants des opérateurs de téléphonie mobile Airtel Tchad et Moov Africa.

Cette rencontre a porté sur les préparatifs relatifs à la réception provisoire de la tranche de fibre optique du tronçon Doba–Iriba, prévue pour le 18 décembre 2025. Les échanges ont permis d’examiner l’état d’avancement des travaux, les aspects techniques à finaliser ainsi que les mécanismes de coordination nécessaires à la bonne conduite du projet.

Le ministre a souligné l’importance d’une coordination efficace entre les différents acteurs impliqués afin de garantir une mise en œuvre rigoureuse de cette infrastructure stratégique, essentielle au renforcement de la connectivité nationale et au développement du numérique au Tchad.

