Tchad : le ministre Abakar Rozzi Téguil dresse le bilan de sa tournée dans huit provinces

Le ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat a effectuée du 18 au 09 octobre 2025 dans le but est de promouvoir les richesses touristiques, culturelles et artisanales du Tchad

La tournée qui a duré une vingtaine de jours, était placée sous le thème : « Citoyenneté et vivre-ensemble à travers la culture, le tourisme et l’artisanat ». Après constat, notamment dans le massif montagneux du Borkou, les intarissables Lacs Ounianga constitués de 18 lacs au cœur du Sahara tchadien, le massif de l’Ennedi, les Guelta d’Archi et de Bachikélé, le ministre a indiqué que le pays doit être déclassifié de la ligne rouge.

« Cette tournée nous a permis de mesurer toute l’étendue de la richesse et de la diversité de notre patrimoine. Elle a mis en lumière la vitalité de notre artisanat, la valeur universelle de nos sites naturels et culturels, ainsi que la force de solidarité de nos communautés, notamment face aux défis humanitaires dans l’Est du pays. Elle a également constitué une occasion privilégiée de célébrer la Journée mondiale du tourisme à Ounianga, site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et de réaffirmer notre engagement à préserver et à valoriser ce legs inestimable », a déclaré le ministre en chagre du Tourisme, Abakar Rozzi Téguil.

Avec les autorités locales, les chefs traditionnels, les artisans et la population les échanges ont porté sur les enjeux culturels et touristiques, constaté la richesse du patrimoine local et rappelé l’importance de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Dans chaque province visitée, explique le ministre, la mission a procédé à un don de livres aux bibliothèques et Centres de Lecture et d’Animations Culturelles. « Ce geste symbolique et concret s’inscrit dans une volonté de promouvoir la lecture, l’accès au savoir et la transmission des valeurs culturelles auprès de la jeunesse tchadienne. La culture, le patrimoine et l’éducation étant intimement liés, ces actions participent à la formation d’une génération consciente de la valeur de son héritage, capable de le préserver et de le faire rayonner », soutient le ministre.

Cette mission s’est achevée en prenant en compte la création de festivals culturels provinciaux, pour préserver les us et coutumes et dynamiser la vie artistique, artisanales et touristiques locale ; l’aménagement et amélioration des infrastructures touristiques dans les sites à fort potentiel, pour encourager le tourisme intérieur et créer des opportunités économiques durables. L’organisation de la 6ᵉ édition du Festival International des Cultures Sahariennes d’Amdjarass, vitrine du patrimoine saharien et espace de dialogue entre les peuples ; la création des pôles artisanaux spécialisés (fonderie, bijouterie, tannerie, vannerie…).

Aussi, les recommandations se sont poursuivi sur le processus de création d’un site paléontologique dans le Djourab ; le renforcement du programme national de développement de l’artisanat, à travers des formations initiées par l’ENEAAP, la structuration des coopératives et un meilleur accès aux marchés ; l’accélération du processus d’inscription des ruines de Ouara au Patrimoine mondial de l’UNESCO ; la création des pôles culturels multifonctions dans chaque province (des musées provinciaux et des médiathèques culturels provinciaux), ne sont pas également du reste.