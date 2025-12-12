Tchad : 17 milliards de FCFA pour l’extension du CHU de l’Amitié Tchad-Chine

Le premier ministre, Allah-Maye Halina, a posé le jeudi 11 décembre 2025, la pierre de construction du projet d’extension du centre hospitalier universitaire de l’amitié Tchad -Chine.

La réalisation de ce projet permettra d’augmenter les capacités techniques et d’accueil de cette formation sanitaire.137 lits existants, seront renforcés par 120 autres dans le but de répondre aux sollicitations des usagers. Le montant global est de 17 milliards de FCFA. Le directeur général du CHU-ATC, Dr Oumar Hamdan a indiqué que cette extension permet d’offrir des plateaux techniques et un cadre de formation et de recherche de qualité au service du Tchad. Il a également parlé des efforts fournis par le gouvernement du Tchad pour l’amélioration de la qualité des soins.

Dr Oumar Hamdan Iguemir a réitéré l’engagement de son équipe à œuvrer pour servir la population selon les orientations et les documents stratégiques du département de la santé publique et de la prévention.

Wang Fuxu, de l’institut de conception du nord-Est de China-construction, a énuméré les efforts consentis par les deux parties ayant permis le lancement du projet. Il a assuré de la bonne volonté de l’entreprise pour la continuité des travaux et l’achèvement du projet selon la règle de l’art.

Geng Zhibing, directeur général de Shui’an construction Group, a dit que toutes les dispositions sont prises pour le respect des normes de construction et de livraison dans le délai requis.

L’excellente expertise et l’expérience reconnue seront mises à profit pour réaliser ce projet.

L’ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, a mentionné que la coopération entre son pays et le Tchad a connu une avancée.

Pour le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, il ne s’agit pas seulement d’agrandir, mais de monter en gamme pour mieux soigner, mieux former et mieux prévenir a mentionné le ministre de la santé publique et de la prévention.

Les grandes infrastructures vont être équipées davantage et les spécialités diversifiées pour réduire les charges économiques qui pèsent sur les familles dont certains membres sont de fois soignés à l’extérieur a rassuré le premier ministre tout en invitant le ministre de la santé publique et de la prévention à s’investir encore davantage pour la concrétisation de tous les projets en phase de réalisation en vue de révolutionner le système de santé.