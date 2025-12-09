Tchad : la Banque mondiale évalue la mise en œuvre du projet SWEDD à Abéché

Une mission de la Banque Mondiale conduite par Olga Guerrero accompagné du coordinateur national du projet SWEDD+ est arrivée à Abéché le 8 décembre 2025 pour une séance de travail.

L’objectif principal de cette mission, apprend-on est d’évaluer la mise en œuvre du projet SWEDD+ et définir les orientations futures dans le Ouaddaï. La cheffe de mission de la Banque Mondiale Olga Guerrero a relevé que la mission explique que l’évaluation portera notamment sur le progrès réalisés dans le cadre dudit projet et discuté avec les autorités locales. La mission a également prévu la visite des sites pour s’assurer de l’impact sur l’autonomisation économique des femmes et des filles.

Pour le coordinateur national du projet SWEDD+ Youssouf Awaré cette mission constitue une étape cruciale pour faire le point sur les progrès réalisés et définir les orientations futures du projet en faveur de l’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Subsaharienne plus dans le Ouaddaï.

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï le général Ismaël Yamouda Djorbo a salué l’appui du projet pour la politique sociale du Tchad et réitéré l’appui des autorités locales a la mission pour l’accomplissement de son objectif.