Tchad : les dates de la 7ème édition du Festival Dary connues

Le ministre en charge de la culture, Abakar Rozzi Teguil a fait une communication ce 6 novembre pour annoncer que l’édition 7, du Festival Dary se tiendra du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 à la Place de la Nation.

Le thème retenu pour cette édition est : « Célébrer notre identité plurielle ». Pour le ministre, il marque, est un appel à toutes les générations pour transformer la diversité en énergie créatrice. Il annonce également qu’une grande campagne de sensibilisation sera lancée sur l’usage responsable des réseaux sociaux. « Les plateformes numériques doivent devenir des outils de paix, de créativité et de promotion du patrimoine tchadien, non des champs de division. Notre ambition est claire : faire du numérique un moteur de fierté nationale et de rayonnement culturel », note Abakar Rozzi Teguil.

Le ministre de la culture au cours du point de presse a rappelé que, depuis sa première édition en 2018, DARY s’est imposé comme le cœur battant de la culture tchadienne, un espace où les 23 provinces du pays font vibrer leurs rythmes, leurs langues, leurs danses et leurs savoir-faire. Chaque édition rassemble des centaines de milliers de visiteurs, d’artistes, d’artisans et de rêveurs, unis par une même passion : le Tchad.

Il estime que, DARY, c’est plus qu’un festival. C’est un cri de fierté, une célébration de notre identité plurielle— une identité qui ne s’enferme pas dans le passé, mais qui s’en inspire pour inventer le futur.

« Être tchadien aujourd’hui, c’est porter une identité multiple, vivante, moderne. C’est être à la fois Sara et Toubou, Arabe et Ngambaye, urbain et rural, traditionnel et connecté. »