Politique Actualité, Politique



EN CE MOMENT


Tchad : l’Assemblée adopte deux projets loi présentés par le ministre Limane Mahamat

Les travaux qui se tiennent ce lundi 8 décembre 2025 sont dirigés par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou…

Publié par JDT
le: 8 décembre 2025
(DR)

Les travaux qui se tiennent ce lundi 8 décembre 2025 sont dirigés par le président de l’Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaïmi.

Les députés examinent à l’Assemblée nationale deux projets de lois. Notamment, le projet de loi portant ratification de l’ordonance N°001/PT/2024 du 31 janvier 2024, portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil des Chefferies Traditionnelles et le projet de loi portant ratification de l’ordonance N°006/PT/2024 du 31 janvier 2024 portant modification de l’Ordonance N°007/PT/2023 du 1er août 2023, portant création d’une Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC).

Ces deux projets de lois sont défendus par le ministre d’État, ministre de l’administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat  et la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée de la promotion du bilinguisme dans l’Administration et des relations avec les grandes institutions, Ramatou Mahamat Houtouin.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



 

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)

Tchad : un terrible accident de la route fait 14 morts et de nombres blessés

9 décembre 2025 Publié à 13h27

Au moins quatorze personnes ont péri ce mardi 8 décembre à Téleou, entre…

Savoir plus
Droits réservés

Sécurité : l’AES dénonce la violation de son espace aérien par un avion nigérian

9 décembre 2025 Publié à 11h59

L’appareil avait à son bord deux membres d'équipage et neuf passagers tous militaires,…

Savoir plus
JDTchad

Présidentielle 2025 en Centrafrique: Dologuélé rencontre l’ambassadrice du Royaume-Uni

9 décembre 2025 Publié à 11h02

La présidentielle en République centrafricaine (RCA) approche et les candidats sont en train…

Savoir plus