Tchad : l’Assemblée adopte deux projets loi présentés par le ministre Limane Mahamat

Les travaux qui se tiennent ce lundi 8 décembre 2025 sont dirigés par le président de l’Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaïmi.

Les députés examinent à l’Assemblée nationale deux projets de lois. Notamment, le projet de loi portant ratification de l’ordonance N°001/PT/2024 du 31 janvier 2024, portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil des Chefferies Traditionnelles et le projet de loi portant ratification de l’ordonance N°006/PT/2024 du 31 janvier 2024 portant modification de l’Ordonance N°007/PT/2023 du 1er août 2023, portant création d’une Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC).

Ces deux projets de lois sont défendus par le ministre d’État, ministre de l’administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat et la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée de la promotion du bilinguisme dans l’Administration et des relations avec les grandes institutions, Ramatou Mahamat Houtouin.