Cameroun : Paul Biya annonce les premières actions de son nouveau mandat

Après la prestation de serment, le président Paul Biya a prononcé un discours d’investiture dans lequel il annonce les premières réalisations des sept prochaines années. Il insiste sur l’emploi des jeunes, le retour à la paix dans les régions en crise ainsi que le retour à l’ordre dans tout le pays.

C’est parti pour un huitième mandat à la tête de l’Etat du Cameroun pour le président Paul Biya, réélu au scrutin du 12 octobre 2025 avec 53,66%. L’homme du 06 novembre 1982 vient de jurer devant le peuple et devant Dieu d’exercer ses fonctions dans le respect de la Constitution. A l’entame de ce huitième mandat, le chef de l’Etat rappelle que les joutes électorales sont derrières, l’heure est à la construction du pays. Il tend en effet la main à tous ses compatriotes pour relever ensemble et dans la paix les défis auxquels le Cameroun fait face.

A cet effet, « Camerounais et Camerounaise de l’intérieur comme de la diaspora, en ce jour où j’entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d’un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays », a-t-il déclaré en dénonçant pour ce faire, les discours de haine et autres obstacles qui peuvent influencer négativement la mise en œuvre de son projet de société.

Priorité aux jeunes et aux femmes

Le projet de société tel que présenté lors de la campagne électorale, met l’accent sur la promotion de la jeunesse et de la femme. « La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action », rappelle le président. Ces deux couches de la société seront privilégiées au cours des premiers mois du mandat qui démarre. A ce titre, le président Paul Biya annonce la relance des concours dans les écoles normales, la protection accrue des jeunes et des femmes dans divers milieux, un soutien financier accru aux métiers bénéficiant aux jeunes et aux femmes, la reprise des études doctorales dans les universités au cours de cette année académique.

Le chef de l’Etat annonce par ailleurs la mise en œuvre d’un plan spécial de promotion de l’emploi des jeunes avec des axes principaux. Notamment, la mise en place des facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées, avec en contrepartie l’obligation pour celle-ci de recruter les jeunes ; le renforcement des mécanismes d’encadrement et de responsabilisation des jeunes ; la promotion du développement des entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d’emplois à l’instar du numérique, des mines, de l’agriculture et des services. Il promet aussi d’insérer dans le budget de l’exercice 2026, la réalisation des travaux à haute intensité de main d’œuvre au profit de l’emploi des jeunes. De manière générale, l’homme du 06 novembre compte accélérer la réalisation des projets de développement en cours, d’intensifier la corruption, d’adapter les institutions aux exigences de l’environnement actuel.

Face aux défis sécuritaires

Le président Paul Biya promet aussi de s’attaquer aux défis sécuritaires auxquels certaines régions du Cameroun font face depuis des années. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ainsi que la région de l’Extrême-Nord sont en proie à des attaques terroristes qui sèment depuis longtemps la mort et des destructions. Face à la situation, le chef de l’Etat annonce la poursuite des efforts de reconstruction qui consolident le retour à la paix. Il invite les forces vives, les chefs traditionnels et les élites à dialoguer avec les personnes impliquées dans ces exactions, à déposer les armes et à rejoindre les centres de désarmement et réintégration. Tout en saluant les pays amis qui ont facilité la lutte contre ces terroristes à l’étranger, il exhorte les autres pays à en faire autant et à agir contre ces derniers. « Le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux », a-t-l déclaré

Face aux troubles post-électoraux, « L’ordre régnera ! »

A l’issue de l’élection présidentielle, le président Paul Biya se félicite de la maturité et de la responsabilité du peuple camerounais. En félicitant Elecam qui a relevé le défi d’organisation dans un contexte pas toujours facile, il regrette la perturbation de la paix « en raison de l’attitude de certains politiciens irresponsables ». Des scènes de pillages, de vandalisme, d’une violence inouïe, des incendies, destruction de biens publics et privés, des attaques contre les forces de l’ordre et des pertes en vies humaines. Il félicite le professionnalisme des FMOS et présente ses condoléances aux familles touchées. A ce sujet, « Je m’adresse à ceux qui s’emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays. Notamment certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n’a pas besoin d’une crise électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques comme cela s’est vu sous d’autres cieux. Il est de ma responsabilité de veiller à ce que l’ordre soit maintenu. Je puis vous l’assurer. L’ordre règnera. Le Cameroun continuera d’avancer », a conclu le président de la République.