Tchad : le Comité olympique et sportif attendu aux Jeux africains de la jeunesse

Idriss Dokony Adiker a quitté N’Djaména ce 8 décembre 2025 pour Luanda, en Angola, où se tiendront les Jeux Africains…

Publié par JDT
le: 8 décembre 2025
(DR)

Idriss Dokony Adiker a quitté N’Djaména ce 8 décembre 2025 pour Luanda, en Angola, où se tiendront les Jeux Africains de la Jeunesse.

Cet événement sportif réunira des centaines de jeunes athlètes issus de divers pays africains pour célébrer le talent, l’engagement sportif et l’unité à travers les valeurs olympiques. Pour le comité, la participation de la délégation tchadienne à ces jeux marque une nouvelle étape dans la promotion du sport de jeunesse au Tchad. « Sous la conduite du Président du COST, les athlètes bénéficieront d’un soutien institutionnel renforcé, témoignant de la volonté des autorités sportives nationales d’encourager l’émergence de jeunes talents. »

En marge des compétitions, président du COST Idriss Dokony Adiker prendra part à l’Assemblée générale Ordinaire de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA). Cette rencontre rassemble les dirigeants des comités olympiques du continent pour discuter de l’avenir du mouvement olympique africain, des programmes de développement sportif et des enjeux liés à l’organisation des grandes compétitions internationales.

