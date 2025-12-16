Tchad : opération de sensibilisation pour la libération des espaces publics à N’Djamena

La commune de la ville de N’Djamena, à travers la commission Dégagement, a conduit ce mardi 16 décembre 2025 une vaste campagne de sensibilisation visant à lutter contre l’occupation anarchique des espaces publics.

Placée sous la conduite du secrétaire de séance, Adoum Ali Adoum, par ailleurs président de la Commission Dégagement, cette opération s’est déroulée en présence de plusieurs cadres de la mairie. Elle a ciblé principalement les propriétaires de garages, de menuiseries, d’ateliers et d’autres activités commerciales installés de manière irrégulière sur les voies et espaces publics.

Cette campagne a mis en lumière les conséquences néfastes de l’occupation anarchique, notamment l’entrave à la circulation des personnes et des véhicules, l’insécurité routière, la dégradation de l’environnement urbain ainsi que l’atteinte à l’ordre public. Les équipes de la Commission ont également insisté sur l’importance du respect des règles d’urbanisme et de la cohabitation harmonieuse dans l’espace urbain.

Au cours des échanges, les occupants concernés ont été sensibilisés à la nécessité de libérer volontairement les espaces publics, conformément aux textes en vigueur, afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations et à la modernisation de la ville.

À travers cette action, la commune de la ville de N’Djamena réaffirme sa détermination à restaurer l’ordre urbain, tout en privilégiant le dialogue et la pédagogie. Elle invite l’ensemble des citoyens à faire preuve de civisme et de responsabilité collective pour une ville plus propre, plus sûre et mieux organisée.

Source : Mairie