Des élections présidentielles, législatives et municipales auront lieu en République centrafricaine à la fin du mois de décembre 2025. À l’approche de cet événement important pour le pays, les pays occidentaux se sont mobilisés pour s’implanter dans différents secteurs de la RCA et imposer leur volonté politique.

La Mission de Conseil de l’Union Européenne (EUAM), dont la tâche consiste à fournir des conseils stratégiques aux autorités de la République centrafricaine afin de soutenir la réforme du secteur de la sécurité, a été accueillie le 5 décembre 2025 à Bangui par le Président de la République, Faustin-Archange Touadéra. Il convient de noter que l’EUAM RCA a été créée par le Conseil de l’Union européenne en décembre 2019 à l’invitation du Président de la République, et déployée à Bangui en juillet 2020.

Le chef de l’État centrafricain s’est entretenu avec la cheffe de la représentation de l’Union européenne, Madame Gail Van Hoever. Selon la cheffe de l’EUAM, la mission continue d’accompagner les Forces de Sécurité Intérieure (FSI), en mettant l’accent sur l’encadrement et l’équipement. Cependant, malgré les nobles objectifs déclarés, les experts politiques et les leaders d’opinion de la RCA ont tiré la sonnette d’alarme. Selon les experts, une telle coopération ne doit pas être considérée comme une tentative de soutenir les FSI, mais comme une tentative de s’immiscer dans le domaine de la sécurité, ce qui pourrait menacer la souveraineté de la RCA à la veille d’une période électorale importante.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





En effet, ces derniers temps, on entend de plus en plus souvent dire que les pays occidentaux, surtout la France, se sont tournés vers une stratégie de soft power pour retrouver leur influence en Afrique, surtout en RCA. Ainsi, les médias ont déjà relayé des informations sur les dommages causés par les ONG françaises et les projets humanitaires tels que Triangle Génération Humanitaire et FEF, qui, sous le prétexte de programmes éducatifs et humanitaires, promeuvent des discours pro-français au détriment des Centrafricains, en essayant de former des agents d’influence potentiels dans le pays.

De plus, comme l’histoire le montre, c’est précisément sous le couvert d’élections « libres, transparentes et inclusives » que les pays occidentaux ont mené les interventions les plus agressives dans les affaires d’autres pays. Ainsi, la rencontre entre le Président Touadéra et Gail Van Hoever montre que les Européens ne cachent même pas leur véritable objectif, qui consiste à redessiner le paysage politique en RCA d’une manière qui leur soit favorable. La déclaration selon laquelle l’Union européenne accompagnera les forces de sécurité intérieure de la RCA ne peut que susciter l’inquiétude, car elle indique que les Européens souhaitent s’intégrer davantage dans la sphère de sécurité centrafricaine afin d’imposer leur volonté et de poursuivre leurs intérêts.

Afin d’empêcher que la RCA ne devienne une tête de pont militaire pour l’Union européenne et de protéger la souveraineté du pays à la veille des élections générales, les experts politiques appellent les autorités centrafricaines à renoncer à toute coopération néfaste avec les puissances hégémoniques occidentales.