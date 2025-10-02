Tchad : Abakar Rozzi Teguil visite trois sites classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO

Dans le cadre de sa tournée nationale, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil entend valoriser et promouvoir le tourisme tchadien.

« Citoyenneté et vivre-ensemble à travers la Culture, le Tourisme et l’Artisanat », c’est sous ce slogan que le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a lancé, le 18 septembre 2025 0 Massakory, chef-lieu de la province du Hajer Lamis, la première phase de sa tournée nationale à travers les provinces du Tchad.

A la sixième étape, il s’est tour à tour rendu sur trois sites classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Le premier arrêt a eu lieu à Houbayke, où subsistent les vestiges très anciens d’une civilisation ayant maîtrisé le travail du fer. Le deuxième arrêt l’a conduit à Terké, un site réputé pour ses arts rupestres, avec de remarquables gravures et peintures. Enfin, la visite s’est achevée au Guelta d’Archei, une retenue d’eau naturelle permanente nichée entre d’imposants canyons de grès. Le site abrite une petite population relique de crocodiles du désert, rares témoins d’une époque où le Sahara était encore verdoyante.

Son département explique, que cette tournée du ministre s’inscrit dans une volonté gouvernementale de proximité, visant à écouter les populations, valoriser les potentialités locales, et consolider la cohésion sociale par la culture, le tourisme et l’artisanat, trois piliers identitaires et économiques souvent négligés mais essentiels au développement durable du pays.