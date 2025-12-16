EN CE MOMENT


Tchad : N’Djaména mise sur l’anticipation pour éviter les inondations

Le délégué de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires de la ville de N’Djamena, a procédé au…

Publié par journaldutchad.com
le: 16 décembre 2025
(DR)

Le délégué de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires de la ville de N’Djamena, a procédé au lancement du projet « Assistance anticipatoire aux populations des communes à risque d’inondation dans la ville de N’Djamena ».

Mis en œuvre par le consortium Tearfund – CECADEC, avec le soutien du Fonds Humanitaire Régional de l’Ouest et du Centre (FHRAOC), le projet couvre les 1er, 7ᵉ et 9ᵉ arrondissements pour une durée de six (06) mois. Dans son allocution, le délégué a rappelé que les inondations de 2022 et 2024 ont durement éprouvé la ville de N’Djamena, causant d’importantes pertes humaines et matérielles, d’où la nécessité d’agir en amont à travers des actions anticipatoires et structurées.

Le projet apportera une assistance intégrée à 2 697 ménages, soit 11 874 personnes vulnérables, à travers des transferts monétaires, l’amélioration de la résilience des abris et le renforcement de la sécurité alimentaire, tout en consolidant les capacités de prévention et de préparation des communautés.

Le département remercie le FHRAOC/OCHA, les mairies concernées, ainsi que l’ensemble des partenaires techniques et humanitaires pour leur accompagnement constant.

 

