L’ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis reçoit le Prime Award 2025 à Dubaï

Oumar Teguen Idibei Berde, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, a été honoré de la prestigieuse distinction des International Prime Awards – Global Edition 2025, et a reçu le prix « Excellence in International Cooperation and Economic Diplomacy », lors d’une cérémonie officielle organisée le 28 novembre 2025 à Dubaï.

Cet événement international de renom, placé sous l’égide de Prime Events and Awards, distingue des personnalités, institutions et organisations ayant apporté une contribution remarquable au développement, au rayonnement et à l’excellence dans leurs domaines d’action respectifs. L’édition 2025 a rassemblé un large parterre de hautes autorités, d’acteurs institutionnels et de leaders mondiaux, avec la présence de Son Excellence Cheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi, invité d’honneur de la cérémonie.

Pour cette occasion solennelle, l’Ambassadeur était accompagné du Consul Général du Tchad à Dubaï, du Premier Conseiller, de la Conseillère économique ainsi que des membres du personnel administratif de la Mission diplomatique du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis.

Cette distinction consacre son engagement constant au service de la diplomatie tchadienne, son action en faveur du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis, ainsi que sa contribution au rayonnement de l’image et des intérêts de la République du Tchad sur la scène internationale.

Source : Tchad diplomatie