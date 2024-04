Le Nigeria entend rapatrier 1336 de ses ressortissants réfugiés au Tchad

Des pourparlers sont en cours pour le rapatriement de 1336 ressortissants réfugiés nigérians du Tchad. Les négociations se font entre les autorités des deux pays et l’UNHCR.

Le ministère tchadien des Affaires étrangères, fait savoir que le Nigeria envisage de rapatrier 1336 de ses ressortissants réfugiés au Tchad, en collaboration avec les autorités tchadiennes et l’UNHCR. Une réunion tripartite a eu lieu à ce sujet entre l’Ambassadeur du Tchad au Nigeria, Abakar Saleh Chahaimi, le gouverneur de l’État de Bornou, Pr Babagana Umara Zulum et le commissaire fédéral nigérian, Tijani Aliyu Ahmed pour discuter du rapatriement volontaire de ces réfugiés en consultation avec les autorités nigérianes, tchadiennes et le haut-commissariat des réfugiés des Nations Unies (UNHCR).

Les parties prenantes ont également discuté de la coopération bilatérale lors de cette rencontre. « L’ouverture de la route Bagasola-Baga entre le Tchad et le Nord du Nigeria a été abordée pour renforcer les échanges commerciaux. »

D’après le rapport de l’UNHCR, du 30 avril 2023, sur la situation des réfugiés, le Tchad accueille plus de 21.300 réfugiés nigérians sur son sol. Ces derniers ont été contraints à fuir leur pays suite aux violences dans certaines parties, dont celle au Nord-est du Nigéria. La plupart a traversé le Lac en bateau à la pagaie pour rejoindre le village tchadien de Ngouboua situé sur les rives du lac Tchad, à 20 kilomètres de la frontière entre les deux pays.