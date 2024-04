Les artisans tchadiens invités à la 25e Edition du Salon International de l’Artisanat en Algérie

L’évènement est prévu du 23 au 27 mai 2024 au Palais des Expositions d’Oran, en Algérie. Le Salon International de l’Artisanat (SIAT) de faire la promotion des produits de l’artisanat et la culture.

Le ministère des Affaires Culturelles PH, du Tourisme et de l’Artisanat à travers un communiqué annonce l’invitation des artisans tchadiens, la 25e Edition du Salon International de l’Artisanat (SIAT) du 23 au 27 Mai 2024 au Pala des Expositions d’Oran. Le département tchadien a été informé par l’Ambassade de République Algérienne Démocratique et Populaire à N’Djamena.

A cet effet, il est demandé aux différentes corporations des artisans du Tchad de se mobiliser afin d’y prendre part à ce rendez-vous du donner et recevoir.

A travers ce Salon, les plus importants produits de l’artisanat seront présentés, notamment les tenues traditionnelles, la céramique artistique, la poterie, l’industrie du bois, le cuir artistique, le tissage, les tapis, la vannerie, ainsi que le fer forgé et le cuivre, les bijoux, les différents plats traditionnels et les produits cosmétiques naturels.