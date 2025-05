Tchad : Ouverture du Fing Zam, les Moundang célèbrent leur culture à Léré

Les Moundang du monde entier se donnent rendez-vous à Léré, département du Lac Léré, province du Mayo Kebbi Ouest du 12 au 15 mai 2025, pour célébrer leur patrimoine, transmettre et partager les valeurs ancestrales.

Placé sous le thème : « L’unité et la solidarité du peuple Moundang face aux défis du développement » la 3ᵉ édition du Festival international des Arts et de la Culture Moundang, «FING ZAM 3» démarre dès ce jour. L’évènement qui s’étend sur trois jours pour célébrer l’héritage, sera meublé par, des danses traditionnelles rythmées par le son des tambours, des parures éclatantes aux couleurs vibrantes, une vision exceptionnelle de l’artisanat et la gastronomie. Le FING ZAM est le moment idéal pour les Moundang du monde entier de se frotter à leurs parents, de faire leur connaissance. De découvrir leurs cultures.

Le ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a effectué, est arrivé ce jour à Léré. Il présidera la cérémonie officielle de lancement du Festival des Arts et de la Culture Moundang.

« Nous avons conçu ce Festival comme un lieu de rassemblement et d’unité, de fraternité, de réconciliation et de rayonnement de notre culture Moundang », indique le Médiateur de la République, Saleh Kebzabo.