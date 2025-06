Le Tchad examine une coopération ferroviaire avec la Türkiye

La société publique turque TÜRASAŞ, spécialisée dans la fabrication de trains, tramways et métros a été sollicité pour travailler sur le réseau ferroviaire au Tchad.

Le 29 juin 2025, à Istanbul, la ministre des des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, et le Osman Boyraz, vice-ministre turc des Transports et des Infrastructures ont discuté de l’éventualité d’une coopération entre leurs différents pays sur le réseau ferroviaire au Tchad. Les échanges se sont déroulés en marge Forum Mondial sur la Connectivité des Transports 2025. Yusuf Aldemir, directeur général de TÜRASAS, ladite société a également pris part aux échanges.

D’après la communication du département, la ministre Fatima Goukouni Weddeye a présenté les projets inscrits dans le Plan National de Développement « Connexion 2030 », visant à désenclaver le Tchad et à établir des liaisons ferroviaires vers la mer. Elle a souligné l’importance d’un partenariat avec TÜRASAŞ, axé sur des modèles de collaboration tels que les partenariats public-privé (PPP) et le Build-Operate-Transfer (BOT).

Fatima Goukouni Weddeye a invité TÜRASAŞ à participer à la table ronde de financement du PND à ABU DHABI, visant à mettre en avant les opportunités d’investissement dans les infrastructures ferroviaires du Tchad, apprend-on.