Tchad : en prison, Succès Masra lance une grève de la faim

En détention depuis quarante jours, l’homme politique, président du parti Les Transformateurs a décidé de dire non à la nourriture derrière les barreaux.

Depuis la prison où il est détenu, Succès Masra a adressé une lettre à ses militants réunis au balcon de l’Espoir, siège de sa formation politique. Dans le document en 37 points, le leader des Transformateurs relate les conditions de son arrestation, les heures sombres qu’a connues le parti, les répressions, les pressions, les injustes entre autres. Dans sa lettre, l’ancien premier ministre laisse entrevoir qu’il est déterminé à aller au bout de la lutte. « Quoi qu’il arrive, et accessoirement quoi qu’il m’arrive, vous devez vous levez, continuer à lever la tête et avancer dignement en toute circonstance. »

Il considère que son état physique importe peu au regard du combat engagé : « le combat pour lequel je suis engagé à vos côtés est plus grand que ma vie et mon sort personnel, car c’est une lutte, nan pas de simple pouvoir, mais une lutte de libération contre et face à nous les dangaye et prisons que vous connaissez, et qui engloutissent les phares du rayonnement de notre pays et son peuple. »

Toutefois, il garde espoir et dénonce une forme d’instrumentalisation de la justice : « De là ou je suis, en attendant la fin certaine de ce qui ressemble à un scénario des ennemis de l’unité et du travail pour le progrès et qui veulent perdre le temps à notre peuple et détourner son attention de toutes ces prisons dont il urge le soir, de ne pas laisser distraire de l’essentiel : le changement voulu et exigé par le peuple ».

En conclusion de sa lettre, Succès Masra annonce un acte fort, la grève de la faim : « dès ce soir, en solidarité avec vous tous, et en protestations pour les injustices imméritées, j’entre en grève de la faim pour exiger la libération des énergies de ce peuple prisonnier de ces injustices et inégalité. C’est le moyen que j’ai en prison. »

En guise de rappel, Succès Masra a été interpellé à son domicilie dans la matinée du 16 mai 2025. Il est accusé par le procureur de la République, Oumar Mahamat Kadelaye, d’incitation à la haine, de complicité d’assassinat, dans le massacre de Mandakao faisant plus de 35 morts.