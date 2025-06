Le Tchad et la Hongrie dynamisent la coopération dans le secteur de l’Elevage

La salle de réunion du ministère de l’Elevage a servi de cadre au déroulement du deuxième Forum Professionnel Tchad-Hongrie sur l’élevage le 26 juin 2025.

L’évènement est couplé à la pose de la première pierre pour la construction du Centre d’excellence de transfert des compétences au sein de l’Institut de Recherche en Elevage pour le Développement (IRED).

‎Pour le directeur général de l’IRED, Dr Abdel-aziz Arada Izzedine, la construction du Centre d’Excellence répondra désormais au souci de la réalisation des différents objectifs fixés par son Institution notamment ceux liés à la production et à la transformation du lait de chamelle, sans oublier la recherche appliquée sur l’insémination artificielle et la génétique.

‎Le secrétaire général du ministère de l’Elevage et de la Production animale, Dr Ousmane Yoskoye Sougoumi souligne que ce forum constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération entre la République du Tchad et la République de Hongrie, en particulier dans un secteur aussi vital que l’élevage. « C’est aussi une opportunité précieuse pour partager les expériences, capitaliser les acquis, d’identifier les défis persistants et de bâtir ainsi des solutions novatrices », ajoute-t-il.

‎a l’issue du forum un Protocole d’accord sur la recherche et le développement dans le domaine de la sécurité alimentaire a été signé entre le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (COCOQDA) et l’Office National de la Sécurité de la Chaine Alimentaire (NIBIH).