Coopération : le Koweit engagé dans la lutte contre le cancer au Tchad

Le Fonds koweïtien pour le développement arabe apporte son appui dans la construction du centre national d’excellence en cancérologie dans la ville de N’Djaména, capitale du Tchad.

Le premier ministre, Amb. Allah Maye Halina a reçu ce 16 juin 2025, Thamer Alfailakawi, représentant du Fonds koweïtien pour le développement arabe. Les échanges ont porté sur le projet de construction d’un Centre de lutte contre le cancer à N’Djaména. Une audience qui intervient quelques jours après la pose de la première pierre de construction du centre national d’excellence en cancérologie.

« Plus qu’un lieu de traitement, ce futur centre deviendra un espace dédié à la recherche et à l’innovation en oncologie, en vue d’améliorer les soins pour les patients de la région. « Nous voulons offrir les meilleures conditions aux patients et à leurs familles », a déclaré M. Thamer Alfailakawi, mettant en exergue l’ambition du projet.

Pour le premier ministre, cette rencontre symbolise non seulement un partenariat fructueux entre deux nations, mais également un engagement commun pour la santé publique et le bien-être des citoyens.

Le centre sera doté de 50 lits et d’une dizaine de services. Il est également prévu un bloc administratif et des logements pour le personnel. Il est important de préciser que 7 000 nouveaux cas en stade avancé sont détectés chaque année.