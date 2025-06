Tchad : le ministère de la Santé et Secours Islamique France discutent de l’accès aux soins des enfants mouhadjirines

Le ministre de la Santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a reçu en début de soirée de ce lundi 09 juin 2025, une équipe du secours Islamique France, bureau du Tchad.

Les discussions ont porté sur l’accès aux soins de santé des enfants mouhadjirines. Les deux parties ont évoqué la nécessité d’aider les enfants mouhadjirines à avoir accès et facilité aux services de santé. Ils s’engagent à réfléchir sur les meilleures méthodes de répondre aux besoins a indiqué le chef de mission de Secours Islamique France, Adrien Sarels.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim de son côté assure de la mise en œuvre de la politique nationale de santé avec l’appui des partenaires techniques et financiers mais également des acteurs notamment des représentants de la société civile et leaders d’opinion.

Les enfants mouhadjirines bénéficient de la prise en charge gratuite en matière de santé a mentionné le ministre tout en expliquant la pyramide sanitaire avec en toile de fond la référence des patients.

L’OSIF, est une ONG internationale, basée à Paris. Elle intervient dans le domaine de l’éducation, la protection et l’humanitaire.