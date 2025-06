Tchad : Tahir Hamid Nguilin présent à la 32e Assemblée générale d’Afreximbank

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, M. Tahir Hamid Nguilin, représente le Tchad à la 32e Assemblée générale d’Afreximbank.

La 32ᵉ assemblée générale annuelle de Banque Africaine d’Import-Export d’Afreximbank se déroule à Abuja au Nigéria du 26 au 28 juin 2025. Elle est placée sous le thème « Débloquer les chaînes de valeur africaines ». C’est le financier tchadien qui représente le pays à cette rencontre qui rassemble plusieurs chefs d’État, en exercice et anciens, ministres des finances, gouverneurs de banques centrales, dirigeants d’institutions financières et acteurs du secteur privé pour discuter des stratégies visant à renforcer l’industrialisation et l’intégration économique du continent.

« La participation du Tchad à cette importante assemblée témoigne de l’engagement du pays à contribuer activement à la dynamique régionale de de transformation économique, en lien avec les objectifs du Plan National de Développement du Tchad, le plan Tchad Connexion 2030. »