Le Tchad au cœur des préparatifs du FESPACO 2025

En tant que pays invité d’honneur au FESPACO 2025, le Tchad en collaboration avec le Burkina Faso, pays organisateur, accélère les préparatifs.

Le 14 janvier 2025, une délégation du FESPACO conduite par Gilbert Pindwendé Ouedraogo ministre burkinabé de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, porte-parole du gouvernement en partenariat avec le ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat du Tchad, ont animé une conférence de presse. Une communication qui entre dans le entre dans le cadre de la 29ᵉ édition du FESPACO prévue du 22 février au 1ᵉʳ mars 2025 à Ouagadougou.

La conférence de presse a permis de dévoiler la sélection officielle Acte 2, quelques semaines après un premier aperçu présenté à Ouagadougou. Les intervenants, Tchadiens et Burkinabés, ont détaillé les étapes organisationnelles, les partenariats stratégiques et les nouveautés de cette édition.

Les trois personnalités qui ont meublé le panel étaient entre autres, Abdoulaye Souleymane Babale, secrétaire général du ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat ; Fidèle Aymar Tamini, secrétaire général du ministère burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et Alex Moussa Sawadogo, délégué général du FESPACO.