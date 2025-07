Tchad : des travaux de lutte contre le financement du terrorisme dans le Sahel annoncés

C’est une initiative de la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme (CIMCT) pour renforcer les capacités de lutte contre le financement du terrorisme dans les États du Sahel.

Les travaux se dérouleront du 14 au 15 juillet 2025 à N’Djamena. L’intitulé de cet atelier est : « Mise en œuvre effective des résolutions du Conseil de sécurité, des accords des Nations Unies et des normes internationales pertinentes ». Le CIMCT explique que, ce programme vise à renforcer les capacités nationales dans les États du Sahel en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, en dotant les cadres des secteurs sécuritaire, militaire et de contrôle d’outils avancés conformes aux normes internationales.

La Coalition également renforcer la coopération régionale et favoriser l’échange d’expériences entre les institutions concernées. « L’atelier réunira une élite de cadres spécialisés issus des services de sécurité, de contrôle, des finances et de la justice », apprend-on.

Au cours des séances, les participants discuteront des principaux défis auxquels sont confrontés les États membres, analyseront des modèles réussis et proposeront des mécanismes concrets de coopération et de coordination régionale, afin d’assurer une mise en œuvre efficace des résolutions du Conseil de sécurité et des conventions onusiennes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de la CIMCT pour bâtir des mécanismes nationaux et régionaux solides afin de contrer le financement du terrorisme et soutenir la sécurité et la stabilité dans les États du Sahel, en intégrant les volets intellectuel, médiatique, financier et militaire de la lutte contre le terrorisme.