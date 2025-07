Tchad : le ministre de l’Education reçoit en audience le nouveau représentant de la Banque mondiale

Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Dr. Aboubakar Assidick Choroma, a reçu ce mercredi 9 juillet 2025, le nouveau représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Farouk Banna Mollah.

Les deux personnalités ont profité de cette occasion pour échanger sur les projets financés par la Banque mondiale dans le secteur de l’éducation, notamment le Projet d’Amélioration des Résultats d’Apprentissage de l’Éducation de Base (PARAEB) et le projet Sahel Relance. Les deux parties ont estimé que le niveau d’exécution du PARAEB est acceptable.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Au regard de leur partenariat, le ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique (MENPC) et la Banque mondiale (BM), à travers la voix de leurs premiers responsables, entendent renforcer leur collaboration pour relever les défis de l’éducation au Tchad. Ils ont souligné l’importance de poursuivre les efforts afin d’améliorer les résultats éducatifs et de répondre aux besoins croissants du secteur.