Tchad : évaluation du dispositif anti-choléra par le ministre de la Santé

Le ministre de la santé publique et de la prévention, Abdelmadjid Abderahim actionne le levier dans le cadre de la lutte contre le choléra.

Des responsables des services centraux et délégués provinciaux ont été réunis autour de la réunion sur la prévention du choléra, dirigée par le ministre de la santé publique. Il était question d’évaluer le dispositif de prévention et d’éventuelle lutte contre le choléra mis en place par le ministère de la santé publique et de la prévention et ses partenaires. « Les meilleures méthodes et stratégies de prévention contre le choléra », ont été arrêtées à l’issue de la séance.

Le ministre Abdelmadjid Abderahim a instruit les responsables à l’abnégation pour parer à toute éventualité. Il exhorte les responsables à divers niveaux de renforcer la collaboration avec les partenaires et acteurs en vue de consolider les actions de prévention.

Le patron de la santé sollicite également une mise au point quotidienne conformément à la pyramide sanitaire pour maintenir toujours prêt l’arsenal mis à jour afin de gérer efficacement toute situation épidémiologique par rapport notamment, au cholera qui se vit au Soudan voisin.