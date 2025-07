Tchad-football : la procédure de recrutement d’un nouveau sélectionneur lancée

La Fédération tchadienne de football a confié les dossiers de candidature pour le poste de sélectionneur national à un cabinet spécialisé. Un rapport détaillé sera soumis à la FTFA au plus tard, dans une semaine

L’annonce a été faite ce 15 juillet 2025. Les dossiers des candidats pour le poste de sélectionneur national ont été remis à un cabinet spécialisé CAHR, informe la fédération. L’on apprend que c’est une initiative de, Tahir Oloy, président de l’instance faitière du football : « dans l’optique de la réforme en matière de bonne gouvernance et surtout d’une gestion technique efficace ».

Pour la FTFA, cette initiative vise à rendre transparent et professionnel le processus de recrutement du sélectionneur national. « À cet effet, le président de la FTFA a encouragé le cabinet à mener ce travail avec la plus grande CÉLÉRITÉ et transparence, tout en souhaitant plein de succès aux différents candidats en lice. »

Le responsable du cabinet a rassuré l’assistance que l’expertise de son cabinet ne souffre d’aucune ambiguïté et il fera son travail convenablement.

Il est important de préciser que 66 dossiers de candidature ont été réceptionnés.