Tchad : le chef de l’Etat ordonne l’expulsion du territoire d’un étranger qui bloque un projet électrique

Mahamat Idriss Deby Itno, a instruit le 9 juillet 2025, l’expulsion dans un délai de 24H, d’un du responsable d’une société étrangère qui obstrue le développement d’un projet électrique au Tchad.

Le président Mahamat Idriss Deby Itno a présidé une autre séance de suivi-évaluation des projets des secteurs de l’eau et de l’énergie. Le ministre concerné, Passalé Kanabé Marcelin a détaillé au cours de la séance, les réalisations et défis rencontrés par son département, et les et les perspectives.

Après écoute, le chef de l’État a donné des instructions fermes en vue d’améliorer de manière significative les taux d’accès à l’eau potable et à l’électricité à l’échelle nationale, rapporte la présidence. Mahamat Idriss Deby Itno a également exigé une meilleure maîtrise et un pilotage rigoureux des projets sur l’ensemble du territoire.

Informé des agissements d’un responsable d’une entreprise étrangère qui entrave le démarrage d’un projet électrique, le Maréchal a : « ordonné son expulsion du territoire national sous 24H. » Il ordonne aussi aux différents responsables dudit département et des entités sous-tutelles à s’assumer pleinement sous peine de sanction.