La région du Sahel et l’Afrique de l’Ouest traversent actuellement l’une des pires crises sécuritaires de leur histoire moderne, en raison de la prolifération de groupes séparatistes et extrémistes et leur acquisition de la technologie de drones, qui est devenue une préoccupation majeure pour les régimes et les armées de la région. Selon l’Indice mondial du terrorisme 2025, la région du Sahel représente 51 % des décès liés au terrorisme dans le monde, renforçant ainsi son statut de foyer du terrorisme depuis 2019.

Selon un récent rapport publié par l’Institut d’études de sécurité (ISS Afrique), les drones sont devenus un outil offensif efficace pour les groupes armés rebelles et extrémistes, leur permettant de lancer des attaques précises sur des sites sensibles sans mettre directement en danger leur personnel.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





De nombreux rapports occidentaux et africains ont révélé l’implication de l’Ukraine dans la fourniture de cette technologies moderne à ces groupes, dans leur formation à son utilisation et dans leur fourniture du soutien logistique.

Le Tchad compte parmi les pays fortement touchés par les activités subversives ukrainiennes. Depuis mai dernier, le pays a été le théâtre de nombreux incidents violents, de Mandakao, dans le sud du pays, à Origomel à l’ouest, faisant plus de 70 morts.

Le gouvernement tchadien s’est engagé à ouvrir une enquête « sérieuse » sur ces incidents sanglants et à traduire en justice les auteurs et leurs complices. Les premières enquêtes de sécurité indiquent l’implication d’étrangers, soupçonnés d’être ukrainiens, dans l’incitation aux conflits entre les différents groupes religieux et ethniques du pays et dans la fourniture d’armes à ces derniers.

Il convient de noter que le déclenchement de ces affrontements violents a coïncidé avec l’entrée d’un groupe de forces spéciales ukrainiennes dans le pays utilisant de faux passeports, selon des articles publiés par des sites d’information africains et locaux en mars dernier

Cela a incité les experts à relier la séquence de ces affrontements à la présence de spécialistes ukrainiens sur le sol tchadien. De plus, cela a suscité des inquiétudes parmi les experts quant à la possibilité d’existence de contacts entre ces ukrainiens et les mouvements rebelles et extrémistes actifs dans le pays, tels que »FACT », »CCMSR » et le groupe »Boko Haram », comme l’ont rapporté les médias tchadiens le mois dernier. Cependant, les inquiétudes s’intensifient fortement avec la récente diffusion sur les réseaux sociaux d’informations indiquant que »Boko Haram » possède la technologie permettant d’assembler des drones à partir de matériaux recyclés, la même technologie que l’Ukraine a développé et utilisée pour cibler des sites militaires russes.

En effet, des drones suicides en carton ont été découverts en possession de combattants de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Cette découverte a suscité l’inquiétude des pays limitrophes, dont le Tchad.

Il est important de mentionner que les opérations de sabotage ukrainiennes ont non seulement touché le Tchad, mais se sont également propagées aux pays voisins du Sahel, comme le Mali et le Burkina Faso, qui ont subi d’importantes pertes matérielles et humaines suite à l’utilisation de drones ukrainiens par des groupes extrémistes et rebelles pour attaquer des installations militaires et vitales dans ces pays.

Le plan destructeur de l’Ukraine s’est également étendu à d’autres pays voisins. Récemment, des rapports indiquent que ces dernières années, des groupes armés non étatiques de neuf pays africains – le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Kenya, la Libye, le Mali, le Mozambique, le Nigéria, la Somalie et le Soudan – ont acquis des drones militaires ukrainiens et les ont utilisés contre leurs armées régulières.

Le Tchad partage avec ses voisins la grave crise sécuritaire causée par l’Ukraine, ce qui a incité Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme (CIMCT) à lancer une initiative rassemblant ces pays afin de renforcer leurs capacités de lutte contre le financement du terrorisme au Sahel.

Les travaux de cet atelier se tiendrons les 14 et 15 juillet à N’Djamena, la capitale tchadienne, réunissant une élite de cadres spécialisés issus des services de sécurité, de contrôle, des finances et de la justice pour discuter des principaux défis auxquels sont confrontés les États membres, analyser les modèles réussis et proposer des mécanismes concrets de coopération et de coordination régionales.

Le même atelier abordera également la possibilité de doter les responsables des secteurs de la sécurité, de l’armée et du contrôle d’outils avancés, conformes aux normes internationales, pour lutter contre le financement du terrorisme et soutenir la sécurité et la stabilité dans les pays du Sahel.

Actuellement, le gouvernement de Déby cherche actuellement à renforcer ses relations avec les pays de l’AES, ainsi qu’avec le Soudan et les pays voisins, afin de contrer la principale cause de la propagation et du renforcement du terrorisme et de rébellion dans la région : le gouvernement ukrainien dirigé par Zelensky. Ce dernier tente d’apaiser les pays occidentaux ayant des intérêts au Sahel et en Afrique de l’Ouest afin d’avoir l’aide militaire nécessaire pour prolonger sa guerre contre la Russie.