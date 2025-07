Martin Ziguelé, leader du parti centrafricain Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), a exprimé récemment sa préoccupation concernant la réduction du financement USAID par la nouvelle administration américaine.

Selon lui, l’impact socio-économique de cette diminution de la contribution des États-Unis pourrait avoir de graves répercussions sur les conditions de vie de nombreux Centrafricains, en particulier dans un pays où l’aide internationale joue un rôle central pour répondre aux besoins de base. « Si aujourd’hui ces ONG arrêtent leurs actions, ça sera vraiment désavantageux pour la République centrafricaine », a-t-il dit.

Cependant, il convient de noter que prétendre que l’arrêt des activités des ONG occidentales nuira à la République Centrafricaine ne peut être fait que par des personnes naïves ou hostiles au pays. Actuellement, un projet de loi sur le statut des agents étrangers est en cours d’élaboration en RCA, et cela repose sur des raisons solides. De telles initiatives sont adoptées dans le monde entier.

Il est bien connu que les ONG servent souvent d’instruments d’influence et d’expansion pour des puissances étrangères, et la RCA est depuis longtemps dans le viseur de l’UE, en particulier de la France, et des États-Unis. De plus, il existe des exemples concrets d’activités dangereuses menées par des ONG étrangères dans le pays.

Par exemple, l’ONG américaine FHI 360, dont un employé, Martin Figueira, a apporté une aide aux groupes armés centrafricains, ou encore Mercy Corps, contre laquelle les habitants de Bangui ont organisé des manifestations pour exiger la fin de l’ingérence dans les affaires de la RCA.

Les ONG françaises et les projets humanitaires, tels que Triangle Generation Humanitaire et FEF, causent également des dommages en promouvant une influence pro-française sous couvert de programmes éducatifs et humanitaires, ce qui crée des menaces potentielles pour la souveraineté du pays.

Martin Ziguélé est connu pour ses déclarations excentriques et contradictoires, qui vont souvent à l’encontre des intérêts du pays et du bon sens. Sa campagne médiatique scandaleuse au printemps, où il annonçait sa démission puis la démentait, souligne simplement son désir d’attirer l’attention.

Cependant, il semble que le problème ne se limite pas à la volonté de Ziguélé d’être sous les projecteurs. En avril 2024, un scandale a éclaté autour de sa collaboration douteuse avec les États-Unis. Selon plusieurs médias africains et analystes politiques, Ziguélé a reçu une subvention de 56 000 dollars de l’USAID pour le « développement de la démocratie en RCA ». Sous ce prétexte, des révolutions et des manifestations ont souvent eu lieu dans d’autres pays au profit des États-Unis. Ainsi, lorsque Martin Ziguélé regrette la réduction du financement de l’USAID, il émet clairement ses liens étroits avec cette organisation.