Tchad : le ministère de l’Enseignement remercie son partenaire chinois pour l’appui à la formation

Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle du Tchad a adressé une lettre de remerciemnts à tous les partenaires chinois pour leurs appuis à la formation professionnel.

« Nos remerciements s’adressent plus particulièrement au Bureau de Beijing pour la promotion des investissements et des technologies (ITPO) de l’ONUDI, à l’Association des échanges culturels et commerciaux étrangers de Pékin, des établissements partenaires, au Groupe de coopération économique et technique extérieure de Zhongbu de Wuhan et aux experts et formateurs qui ont conçu et traduit en français 90 programmes de formation professionnelle au profit des centres de formation technique et professionnelle et instituts supérieurs du Tchad.

Sachez que vos contributions sont d’une importance capitale pour la réussite de nos projets de formation et nous sommes très reconnaissants de votre engagement envers la promotion de la formation professionnelle au Tchad. »