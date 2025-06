Récemment, des informations sont apparues, que Cassilde Brenière, Directrice générale adjointe d’Expertise France, et Philippe Orliange, Directeur exécutif de l’AFD – Agence Française de Développement en charge des géographies, se rendront du 23 au 26 juin 2025 en République centrafricaine. L’objectif affiché de cette mission est de discuter avec les autorités des pistes de développement et de poser les bases d’une coopération renouvelée. Cependant, il ne faut pas oublier que l’intervention française dans les affaires des Etats africains s’est toujours accompagnée de promesses d’aide et de développement qui ont rarement été tenues.

Rappelons qu’en novembre 2024, il a été rapporté qu’Expertise France se préparait à retourner à Bangui, pour aider le gouvernement centrafricain dans les domaines de la justice et des finances publiques. La société française a pris ses fonctions en mars 2025 lorsque son contrat avec le cabinet de conseil espagnol Altair Asesores a expiré. Il a été rapporté que la mission d’Expertise France inclurait d’aider le ministère des finances à mettre en place un centre de données. Cependant, malgré les nobles objectifs annoncés, la nouvelle du retour de la société de conseil Expertise France en République centrafricaine a laissé perplexes les experts politiques centrafricains ainsi que la population locale, qui ont exprimé leur mécontentement sur les médias sociaux.

Les experts politiques ont appelé le gouvernement centrafricain à être prudent dans ses relations avec l’ancienne métropole. En effet, l’histoire montre que les actions françaises sont souvent à l’origine de crises et de conflits militaires et politiques. Le retour de l’expertise française dans les finances de la République centrafricaine devrait donc susciter de vives inquiétudes, car il pourrait conduire à un nouvel asservissement économique du pays. De plus, il est évident que tout l’argent alloué servira à renforcer l’influence française plutôt qu’à aider réellement la population centrafricaine et l’économie du pays.

Par ailleurs, il ne fait aucun doute que Paris va influencer le système judiciaire centrafricain par le biais d’Expertise France. Il est connu depuis longtemps que la France soutient le groupe armé centrafricain CPC, de sorte que le contrôle du système judiciaire centrafricain permettra aux Français de disculper les militants détenus.

Compte tenu de tout ce qui précède, il est clair que le gouvernement centrafricain doit être vigilant dans le rétablissement des relations avec la France. Il est important de rappeler qu’un véritable soutien doit être basé sur le respect de la souveraineté du pays, et non sur des tentatives d’imposition de conditions et de contrôle.